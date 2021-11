Les wilayas dans l’Ouest du pays ont enregistré mardi des taux de suivi mitigés et faibles à l’appel à la grève lancé par le Conseil national indépendant des personnels d’enseignement des trois paliers (CNAPEST) pour la régularisation de certaines revendications professionnelles et sociales, a-t-on appris auprès du syndicat et des directions de l’éducation.

Le coordinateur de wilaya du CNAPEST à Oran, Bousmaha Salaheddine, a souligné qu’un suivi mitigé a été relevé dans ce mouvement de grève de deux jours avec des taux différents dans les cycles secondaire et moyen et faible au primaire. Il a fait savoir qu'un large suivi a été enregistré dans certains lycées dont les lycées "Zaiter Djameledine" et "Omrane Benaouda " dans la commune de Gdyel, "Mustapha Heddam", "Pasteur" et "Slimani Bennabi" à hai Essabah de la ville d’Oran, ainsi que des CEM dont "Boutheldja Tayeb", "Benkada Makhlouf" au chef-lieu de wilaya.

Parallèlement des taux mitigés et faibles sont enregistrés dans le cycle primaire où les élèves ont repris les cours normalement après le repos pédagogique décidé par le ministère de l’Education nationale, a-t-il ajouté. Dans une tournée de prospection à travers certains établissements scolaires de la wilaya d’Oran, l’APS a noté un suivi faible du mouvement de grève, constatant que les élèves ont suivi normalement les cours dans différents établissements scolaires des trois paliers dans certaines communes, à l’instar d’Es-Sénia et Bir El Djir.

Le directeur de l’éducation de la wilaya, Oubelaid Abdelkader a indiqué que le taux de suivi de cette grève "est très faible ne dépassant pas 1,40% dans les trois paliers scolaires".

Dans la wilaya de Nâama, les cours ont été assurés normalement au niveau de la plupart des établissements scolaires, à l'exception d’un faible suivi d'enseignants grévistes au niveau d'un nombre d'établissements du secondaire et moyen dans les villes de Mécheria et Ain Sefra, selon la Direction de l'éducation.

Pour sa part, la coordination de wilaya du CNAPEST à Nâama a indiqué que le taux de grève diffère dans les trois cycles d'enseignement et le suivi était "variable" au niveau de 45 établissements scolaires sur un total de 216 établissements établis par la wilaya.

Le taux de suivi de la grève des enseignants du secondaire dans la wilaya de Tlemcen a atteint 1,51 %, selon la direction de l'éducation qui a indiqué que ce taux représente un certain nombre d'en seignants du secondaire affiliés au syndicat.

Dans la wilaya de Saïda, un faible taux de suivi a été enregistré atteignant 7 % pour les enseignants du secondaire, 0,52 % au cycle moyen et 0,20 % pour le cycle primaire, selon le services de la direction d l'éducation

Le taux de suivi dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès a atteint 0,64 % au niveau des trois paliers où 50 enseignants grévistes ont été relevés lors des périodes du matin et de l’après midi, selon la direction du secteur. Un taux de suivi faible a été enregistré à travers différents établissements scolaires dans la wilaya de Tissemsilt entre 0,60 et 0,68 %, selon la direction de l’éducation. Dans la wilaya de Tiaret, un suivi de 1.900 enseignants affiliés au

CNAPEST sur un total de 10.000 recensés par le secteur a été enregistré, selon le secrétaire de wilaya du CNAPEST Abdelmadjid Khelil. Pour sa part, la direction de l’éducation de la wilaya a parlé d'un taux de suivi à la grève de 3,25 %.