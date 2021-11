Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a fait savoir que 62 journalistes avaient été tués dans le monde en 2020, pour le simple fait d'avoir fait leur travail.

"L'année dernière, 62 journalistes ont été tués pour avoir fait leur travail", a déclaré Guterres dans un message vidéo diffusé à l'occasion de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes, que les Nations unies célèbrent le 2 novembre de chaque année.

Et le responsable onusien d'ajouter : "Ces dernières années, le nombre de professionnels du domaine des médias tués alors qu'ils menaient des enquêtes sur la corruption et les violations des droits humains, a augmenté".

Il a également noté qu'environ 9 meurtres sur 10 restaient impunis.

"Les journalistes sont également confrontés à d'innombrables autres menaces, allant de l'enlèvement et de la torture à l'arrestation et au harcèlement, sapant ainsi la démocratie et la souveraineté de la loi", a-t-il souligné.

A l'occasion de cette Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journali stes, Guterres a exigé que justice soit faite pour les journalistes tués alors qu'ils exerçaient leurs fonctions.