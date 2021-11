L’association nationale de protection contre le sida "droit à la prévention" a récemment signé une convention avec le ministère de la Santé pour la mise en service en 2022 de deux centres de prise en charge des toxicomanes par injection implantés à Alger, a indiqué, mardi à Mascara, le président de l'Association, Abdelazziz Tadjeddine.

Lors d’une journée de sensibilisation sur le cancer du sein, organisée par le bureau de wilaya de l’association, au service des urgences de l’hôpital "Meslem Tayeb" de Mascara, Dr Tadjeddine a précisé qu'en vertu de la convention, l 'Association "droit à la prévention" prendra en charge la gestion des deux centres devant ouvrir leurs portes les mois de janvier et juin prochains à Cheraga et Bordj Kiffan (Alger) pour prendre en charge les toxicomanes par injection.

Le président de l’association a ajouté que le travail au niveau des deux centres, dont la création entre dans le cadre du programme du ministère de la santé, comprendra le soutien des toxicomanes et la programmation de diverses activités récréatives à l'effet de les aider à dépasser la période de se vrage. Le docteur Moulay Hadj, spécialiste en gynécologie-obstétrique a, en outre appelé les femmes à effectuer un dépistage précoce du cancer du sein pour permettre aux médecins de détecter et traiter la maladie avant son aggravation. Dr Moulay a affirmé que le dépistage précoce du cancer du sein a permis à de nombreuses femmes atteintes de recevoir le traitement et d’éviter les complications, dont l’ablation du sein.

Pour sa part, le directeur local de la Santé et de la Population, Dr Mohamed Amri a souligné que son secteur a programmé, durant le mois d’octobre dernier mais aussi le mois de novembre en cours en collaboration avec la société civile, plusieurs campagnes de sensibilisation à l’adresse des femmes sur l’importance du dépistage précoce du cancer du sein, dans l'ensemble des régions de la wilaya, les zones rurales enclavées, en particulier.