Un Mémorandum d’Entente a été signé mardi à Alger entre l’Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques (ANPP) et le Centre de Contrôle d’Etat, des Médicaments, Equipements et Dispositifs Médicaux de la République de Cuba (CECMED), a indiqué un communiqué du ministère.

"Le mémorandum d'entente a été signé, en visioconférence, par le Pr.

Kamel Mansouri, Directeur Général de l’ANPP et depuis la Havane, par Olga Lidia Jacobo Casanueva, Directrice du CECMED, sous la supervision du ministre de l’Industrie Pharmaceutique, Dr.

Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed", précise la même source.

"Ce mémorandum d’entente permettra un échange d’information et d’expertise en matière d’enregistrement, d’homologation, de contrôle de qualité, d'inspection et de certification des bonnes pratiques de fabrication ainsi que de surveillance post-commercialisation", ajoute le communiqué. Il permettra également une meilleure collaboration concernant la formation et le perfectionnement de la ressource humaine, selon la même source.

La signature de ce mémorandum d’entente permettra aussi d’encourager et de sout enir la coopération entre les différents producteurs pharmaceutiques qui pourront bénéficier de l’expertise cubaine dans les domaines de la biotechnologie et des vaccins, selon le ministère.