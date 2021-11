Un montant de 33 milliards DA a été alloué, au titre du projet de loi de finance (PLF) 2022, à la réalisation et au soutien des mécanismes de gestion des déchets, a révélé, mardi à Alger, la ministre de l'Environnement, Samia Moualfi. "Compte tenu de la spécificité et de l'importance de la capitale Alger, un montant de 33 milliards DA a été affecté au soutien de la gestion des déchets dans cette wilaya", a indiqué la ministre lors de la présentation du rapport sur les programmes en cours de réalisation du secteur de l'Environnement et le budget proposé dans le cadre de la LF 2022, devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Parmi ces projets, Mme Moualfi a cité le projet de réalisation d'un complexe de gestion intégrée des déchets dont le coût s'élève à 30 milliards Da, tandis que 3 milliards Da ont été consacrés à la réalisation du 3ème et 4ème réservoirs au Centre d'enfouissement technique (CET) de Hamici. La ministre a, en outre, évoqué le projet de transport des déchets ménagers par voie ferrée, précisant que ce projet était en phase d'étude.