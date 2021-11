Le dollar remontait légèrement face à l'euro mercredi, les investisseurs optant pour la prudence avant le résultat de la réunion de la Réserve fédérale américaine. Le dollar prenait 0,15% face à l'euro à 1,1596 dollar, alternant hausse et baisse depuis le début de la semaine. Malgré de vifs mouvements en fin de semaine précédente, la parité euro-dollar est peu ou prou au même niveau qu'avant la réunion de la Banque centrale européenne jeudi dernier. Selon les analystes, l'attention est clairement sur la Fed aujourd'hui.

La banque centrale devrait annoncer la réduction progressive de son soutien à l'économie à travers ses achats d'actifs. Les questions principales sont le rythme de cette réduction, et les commentaires sur l'inflation et l'emploi du président Jerome Powell, ajoutent les analystes. Alors que la BCE a opté pour l'attentisme face à l'inflation, préférant continuer de soutenir l'économie alors que la reprise s'essouffle, la Fed pourrait au contraire signaler qu'elle compte relever ses taux directeurs plus tôt que prévu.

Les cambistes n'en auront pas pour autant fini avec les banques centrales: jeudi, ils prendront con naissance des décisions de la Banque de Norvège et de la Banque d'Angleterre (BoE).

La Norvège a été la première banque du G10, qui rassemble dix des devises les plus échangées au monde, à remonter son taux directeur depuis le début de la pandémie de Covid-19.

La BoE pourrait bien la rejoindre, estime les observateurs.