Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres a appelé mardi par la voix de son porte-parole à la "cessation immédiate des hostilités" en Ethiopie. Le chef de l'ONU a fait part de sa "très grande inquiétude" après que le gouvernement éthiopien a déclaré l'état d'urgence dans l'ensemble du pays.

Les autorités éthiopiennes ont aussi ordonné aux habitants d'Addis Abeba de se préparer à défendre leurs quartiers, alimentant les craintes d'une poussée des rebelles tigréens vers la capitale.

Antonio Guterres a réitéré son appel à "une cessation immédiate des hostilités et un accès humanitaire sans entrave afin de fournir une aide vitale urgente", a indiqué Stéphane Dujarric dans un communiqué. Il a aussi plaidé pour un dialogue national "inclusif" pour résoudre cette crise et "créer les bases de la paix et de la stabilité dans tout le pays".