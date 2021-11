Six rebelles, deux policiers et un militaire congolais ont été tués lors de combats consécutifs à une incursion armée dans la nuit de mardi à mercredi à Bukavu, dans l'est de la RD Congo, a annoncé le gouverneur du Sud-Kivu.

Trente-six rebelles ont été arrêtés, a précisé à la mi-journée devant la presse et les membres du conseil provincial de sécurité le gouverneur, Theo Ngwabidje Kasi, alors que le calme était revenu dans la ville. "FARDC (forces armées de RDC) et la police ont dans cette opération tué 6 assaillants, blessé 4 autres, capturé 36 et récupéré 14 armes. Nous avons aussi malheureusement perdu trois de nos agents de l'ordre", a-t-il ajouté.

Des hommes armés ont fait une incursion dans la nuit de mardi à mercredi dans la ville de Bukavu, dans l'est de la RD Congo, où des tirs d'armes légères et lourdes ont été entendus jusqu'au matin, avait-t-on auparavant indiqué de sources concordantes.

Selon le commandant de la région militaire, ils voulaient libérer des membres de leur groupe arrêtés il y a quelques jours par la police. Divers groupes armés sévissent depuis plus de 25 ans dans la province du Sud-K ivu, frontalière du Rwanda et du Burundi, mais son chef-lieu Bukavu n'avait pas connu une telle attaque en pleine ville depuis des années.