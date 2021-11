Le mois de novembre est rarement celui où l'on ressent le plus d'entrain. Notre résistance au stress a tendance à chuter, on commence à bâiller au milieu de l'après-midi et on s'écroule le soir sur le canapé à peine le film démarré. Les conseils de deux naturopathes pour ne plus céder aux coups de pompe de fin de journée.

Pas simple de ne pas céder à la fatigue qui nous tombe dessus au détour du mois de novembre ! Le matin, on tient, mais on s'écroule après le déjeuner : les paupières sont lourdes, on ne rêve que de sieste. Côté travail, on "patine" sur les dossiers avec la sensation de ne plus jouir de toutes ses capacités. Cette fatigue du milieu de journée est associée à une baisse de la sécrétion de noradrénaline. Normalement, ce neurotransmetteur est au top entre 11 et 15 heures. Pour le produire, l'organisme a besoin de vitamines du groupe B, d'acides aminés et de coenzyme Q10. En outre, une certaine lenteur digestive (consommatrice d'énergie) peut augmenter la fatigue.

POUR NE PLUS AVOIR ENVIE DE S'ALLONGER APRÈS LE REPAS

Le premier réflexe est de supprimer le sucré à la fin du déjeuner : plus de pâtisseries bien sûr, ni de sucre dans le café, ni même de fruit. On se limite donc à une entrée, suivie d'un plat comprenant des protéines animales ou végétales, celles-ci étant plus faciles à digérer mais également "dynamisantes". On les accompagne d'une bonne ration de légumes pour leur apport en vitamines et en Coenzyme Q10.

En cas de digestion difficile après un petit écart, on ajoute 2 gouttes d'huile essentielle d'estragon aux dernières bouchées du repas. Elle facilite le travail de l'intestin et lutte contre les ballonnements.

Une huile essentielle ultra-stimulante : inhaler profondément et lentement de l'huile essentielle de menthe poivrée. C'est prouvé, elle améliore les performances physiques, mais aussi intellectuelles, et redynamise instantanément. Toujours en avoir un petit flacon près de soi !

Les vitamines “coup de pouce” : les vitamines B favorisent l'équilibre des systèmes nerveux et digestif, ainsi que la sécrétion de noradrénaline. Elles peuvent se prendre sous forme de complément, à raison de 1 comprimé matin et soir en cure d'un mois, à renouveler si besoin (Vitamine B Complex avec vitamine C, Solgar ; Complex B, Energetica Natura. ). Levure de bière et germe de blé en contiennent aussi : à saupoudrer sur tous les plats, pour enrichir son alimentation.

QUAND ON N'ARRIVE PLUS À "TENIR" LE SOIR

Dès qu'on arrête de bouger (après le dîner) et qu'on se pose cinq minutes, on bascule et on s'endort quasi illico. Du coup, les soirées sont sérieusement abrégées. Une heure après, on se réveille à moitié avant de se traîner jusque sous la couette... Le manque de dopamine et de noradrénaline est flagrant dans ce cas de figure, toujours lié à l'épuisement des surrénales qui entraîne un manque de vitamines, une déminéralisation (manque de magnésium, fer, vitamines du groupe B notamment la vitamine B12, sélénium et oméga 3) et une faiblesse des fonctions principales. Le gras est mal consommé, le fer non transformé, le foie plein de toxines...

La solution : un gros plein de vitamines et minéraux qui aide à mieux résister la journée et à relancer les fonctions vitales, y compris le soir pour ne plus sombrer. On commence par prendre du magnésium, dont il faut fortement recharger le corps. On le choisira sous forme de bicyclinate de magnésium (2 comprimés de 180 à 200 mg le matin et autant le soir au cours du dîner), associé à de la taurine (stimulante) qui permet de bien l'assimiler. A prendre en cure de 2 mois consécutifs.

QUAND ON N'ARRIVE PAS À RÉCUPÉRER LA NUIT

Les réveils entre 3 et 6 heures du matin sont souvent liés à un mauvais nettoyage du foie. Le soir avant de se coucher, on prend 2 ampoules d'un mélange radis noir, artichaut et romarin dans ½ verre d'eau, ou 3 comprimés de desmodium : la différence est nette après 3 jours seulement !

Si on s'écroule dans le canapé mais une fois au lit, impossible de se rendormir, on ajoute de la rhodiola, une plante psychostimulante dite "adaptogène" qui coupe court aux cercles vicieux : prise le matin (1 gélule de 600 mg à 1 g / jour), elle va aider à mieux gérer le stress dans la journée.

On s'écroule mais on se réveille à 3 h du matin : on ajoute la Fleur de Bach White Chesnut (fleur de marronnier blanc), qui fait taire les ruminations et pensées négatives, les préoccupations qui ont tendance à tourner en boucle ou un spray à la mélatonine qui aide à retrouver un sommeil harmonieux et durable. Si c'est un problème de "décalage" du sommeil (on s'est endormi profondément avant 21h et on a quasiment dormi d'un trait) : 2 ou 3 pulvérisations sur la langue dès le réveil nocturne, garder 1 mn en bouche avant d'avaler.

1/9 - On adopte la spiruline

La spiruline est une petite algue bleue ultra-chargée en oligo-éléments (70% de sa composition) et en acides aminés (30%), et surtout complètement naturelle. On la trouve sous forme de comprimés compressés très pratiques, plus pratiques et préférables aux gélules. Contre la fatigue, on part pour une cure intensive : 5 comprimés le matin et 5 le soir pendant 2 mois. Autre solution, la spiruline en paillettes (attention, ça a plus de goût !), à raison d'au moins une cuillère à soupe par jour.

2/9 - On met en place une routine sportive

Agir sur le corps physique est un excellent moyen d'agir sur notre corp émotionnel car lorsqu'on se met en mouvement, on "lâche" plus facilement les idées fixes et la surcharge mentale. En fin d'après-midi ou en soirée, choisissez plutôt un sport doux comme le yoga, le pilates, le taï-chi qui vous aideront à détendre les articulations, à relâcher le mental... et à lutter contre les difficultés d'endormissement.

3/9 - On se masse les chevilles

Dans la médecine traditionnelle chinoise, on stimule un point de la rate (R6), à l'intérieur de la jambe, à 4 doigts au-dessus de la malléole interne (os de la cheville) : on effectue des mouvements circulaires appuyés 2 minutes de chaque côté. Pour finir par un vrai regain d'énergie, on tapote son dos, juste derrière les omoplates, avec ses poings fermés, quelques minutes.

4/9 - On fait le plein d'acides gras

Mais surtout d'Oméga-3, qui soutiennent le cerveau et l'organisme. La source idéale ? L'huile de caméline, en gélules ou en bouteille (en boutiques bios), prendre 2 CS/jour, toujours crue, pendant 4 à 6 mois par an et idéalement tout l'hiver pour recharger l'organisme.

5/9 - On prépare un dîner plein d'énergie

Un bol de crudités (exemple = une carotte, un morceau de radis noir et une demi betterave, râpées et mangées immédiatement pour une alimentation vivante, chargée en vitamines et minéraux frais ! Et une source de protéines végétales (type tofu) pour une digestion facile, avec un bol de féculents pour les réserves en glycogène, source d'énergie stockée dans les muscles et dans le foie pour le lendemain.

6/9 - On se fait un automassage tonique

Il redonne de l'énergie immédiatement et pour au moins 3 ou 4 heures. On part des reins en tapotant, on descend sur l'extérieur des jambes, puis les pieds, on remontre par l'intérieur des jambes, puis le ventre, et poitrine, on enchaîne avec l'intérieur d'un bras jusqu'à la main puis on remonte par l'extérieur du même bras jusqu'à l'épaule pour finir par le crâne et enfin le visage. On effectue 4 fois le trajet complet et c'est reparti pour 4 heures sans faiblir !

7/9 - On se prépare une infusion d'éleuthérocoque

Les effets de l'éleuthérocoque sont très proches du ginseng. On le trouve sous forme de complément alimentaire, mais on peut aussi le préparer "maison" : 1 cuillerée à soupe de racine dans 25 cl d'eau froide. Porter à ébullition et laisser frémir 3 minutes. Hors du feu, couvrir et laisser infuser 10 minutes. Filtrer et boire une tasse après le déjeuner le temps de retrouver de l'énergie. Déconseillé si vous faites du diabète.

8/9 - Construisez-vous un mental robuste

Nous sommes des éponges et nous absorbons parfois, de manière inconsciente, les peurs et les stress ambiants. En fin de journée, installez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangée pendant 30 mn. Asseyez-vous sur le sol et joignez les mains. Fermez les yeux. Respirez profondément : 4 inspirations en remplissant vos poumons, 2 temps d'arrêt, 4 inspirations en vidant bien vos poumons. Continuez cet exercice jusqu'à ce que vos soyez bien détendue.

9/9 - On accepte de se coucher plus tôt

Oui, acceptez de vous rechercher et de laisser votre corps se reposer, ce sera le meilleur cadeau que vous puissiez lui faire pour augmenter votre énergie. L'idéal est de se coucher vers 22 h (et en tous les cas avant minuit) pour vous lever vers 6h.