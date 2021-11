Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, lundi au Palais du peuple à Alger, une réception, à l'occasion du 67ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1e Novembre 1954.

Des délégations représentant des pays africains et arabes frères ont été conviées à cette réception qui s'est déroulée en présence du président du Conseil de la nation Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, du président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche et du chef d'état major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée Saïd Chanegriha. Lors de cette cérémonie, M. Tebboune a reçu les vœux de hauts responsables de l`Etat, de membres du Gouvernement et d'officiers supérieurs de l'Armée nationale populaire (ANP).

Il a également reçu les vœux de personnalités nationales et historiques, de moudjahidine et moudjahidate, de représentants de partis politiques, de la société civile, ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité à Alger.