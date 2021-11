Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, a présidé, lundi, au siège du ministère à Alger, une cérémonie commémorant le 67e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de novembre.

La cérémonie s'est déroulée en présence notamment de l'ancien président du Mozambique, M. Joaquim Alberto Chissano, de l'ancien ministre d'Etat du Sénégal, M. Abdoulaye Bathily, et de la fille de l'ancien leader ghanéen Kwame Nkrumah, ainsi que des moudjahidine, des cadres et des employés du ministère des Affaires étrangères.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le directeur général de la communication, de l'information et de la documentation au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Noureddine Sidi Abed, a indiqué que "l'Algérie dont l'histoire remonte à des milliers d'années fait aujourd'hui l'objet d'attaques et de campagnes hostiles visant son unité", ce qui constitue une preuve édifiante qu'elle est sur la bonne voie, déterminée à défendre, sans relâche, ses intérêts vitaux et sa sécurité et à recouvrer son rôle pionnier et la place qui lui sied".

M. Sidi Abed a souligné "nous célébrons, aujourd'hui, le 67e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre, pour commémorer ensemble une date cruciale dans l'histoire de la lutte du peuple algérien, immortalisant sa bravoure et ses sacrifices pour le recouvrement de sa dignité et de sa souveraineté".

Après avoir évoqué le parcours de la lutte armée qui s'est déclenchée le 1er novembre 1954, Sidi Abed a rappelé les opérations et les attaques menées par les révolutionnaires contre les symboles du régime colonial, soulignant que cette lutte s'est rapidement transformée en quelques mois en guerre de libération menée par l'Armée de libération et portée par tout le peuple algérien.

A ce propos, il a mis l'accent sur l'intense activité diplomatique qui a accompagné la lutte armée, et qui s'est poursuivie jusqu'à ce que le slogan "Algérie française" s'effondre grâce aux sacrifices de millions de chouhada. En réponse aux plans de l'occupant et aux provocations des colons européens, le même responsable a rappelé que "le peuple est sorti en brandissant des drapeaux algériens et en scandant des slogans nationalistes appelant à la liberté et à l'indépendance, et de grandes manifestations ont eu lieu à travers le territoire algérien et ont eu un écho en Algérie et à l'étranger".

Il a souligné que les diplomates moudjahidine "ont exploité ces manifestations massives et la répression qui s'en est suivie pour lancer une intense campagne diplomatique et médiatique pour auprès de l'opinion publique internationale, qui a abouti à la reconnaissance par les Nations Unies de la justesse de la cause algérienne et du droit légitime du peuple algérien à l'autodétermination".

Sidi Abed a également mis l'accent sur le rôle primordial de l'Armée de libération nationale, qui "a mené de rudes batailles contre l'armée coloniale française, convaincue que ce qui a été pris par la force ne peut être récupéré que par la force, et ce, en dépit de la situation difficile au début de la Révolution notamment le manque d'effectif et de matériel et les opérations de ratissage d'envergure et régulières opérées par les forces coloniales pour mette fin à la Révolution outre la répression policière brutale et la torture odieuse de nos citoyens dans les villes et les villages".

M. Sidi Abed a évoqué "la contribution importante de notre communauté à l'étranger notamment sur le sol du colonisateur aux efforts pour la libération et l'indépendance du pays". A cette occasion, il a appelé la communauté nationale à "contribuer aux efforts nationaux dans le cadre d'une nouvelle approche de l'Etat dans la prise en charge de ses préoccupations et aspirations et renforcer ses liens avec la nation mais aussi son implication à la dynamique de développement global".

Le DGCID a réaffirmé la nécessité de "préserver le serment des chouhada", mettant en avant les qualités de nos aïeux notamment leur patriotisme et leur dévouement au service de la patrie.