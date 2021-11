Le calendrier des compétitions de judo, pour la saison 2021-2022, entrera en vigueur à partir du mois de janvier, avec le début du Championnat national individuel cadets (garçons et filles), prévu à Sétif, les 28 et 29 janvier, a indiqué la Fédération algérienne de judo (FAJ), lundi su sa page facebook, publiant également les dates de ses différents championnats nationaux, toutes catégories confondues.

Outre le national cadets (garçons et filles) de Sétif, le Championnat d'Algérie individuel juniors (garçons et filles) aura lieu à Mascara les 11 et 12 février et celui des séniors (kumité et kata), du 24 au 26 du même mois à Alger. Tandis que l'organisation du national individuel et semi-Open

a été attribué à la ville de Blida les 18 et 19 mars 2021. Selon le programme général arrêté, en collaboration avec la direction technique nationale, le Championnat d'Algérie séniors par équipes mixtes se déroulera à Ghardaïa les 22 et 23 avril, alors que le championnat national

par équipes (minimes, cadets et juniors) se disputera à Tlemcen (6-7 mai). Pour sa part, la ville de Batna sera hôte du national minimes (garçons et

filles) du 2 au 6 juin, tandis que le Championnat national seniors par équipes (Div I et II) élira domicile du 10 au 12 juin à Alger, une compétition qui sera suivie du 15 au 17 du même mois, respectivement, à Mostaganem et Oran, du festival du jeune judoka (benjamins et minimes).

La saison 2021-2022 du judo devra prendre fin avec la Coupe d'Algérie (minimes, cadets, juniors et séniors) qui aura lieu du 7 au 9 juillet àTizi Ouzou.

«Toutes ces compétitions seront soumises aux mesures de sécurité et l'application du protocole sanitaire exigé par les autorités publiques, pour éviter la propagation de la pandémie du Covid-19», a expliqué la fédération algérienne de judo (FAJ), appelant les présidents de ligues de

wilaya, régionales, clubs ainsi que les sportifs à se soumettre aux directives sanitaires.

L'instance fédérale a ajouté que la présentation du pass sanitaire doit être obligatoire à l'entrée des spectateurs aux salles de compétitions.