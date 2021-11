Au total, 1.275 personnes dans la wilaya de Constantine ont été ciblées par la série d’actions de sensibilisation dans le cadre de la prévention contre le cancer du sein, a-t-on appris dimanche des membres de l’association "Waha" d’aide aux malades du cancer.

Les femmes, soit 99 %, représentent la majorité des personnes ciblées par les opérations de sensibilisation qui s’inscrivent dans le cadre d’octobre rose, animées par des médecins généralistes et des spécialistes, a précisé, à ce propos, à l’APS le vice-président de l’Association, Ahmed Zemouli.

Les conseils prodigués sont liés à la sensibilisation et au dépistage précoce du cancer du sein, au travers l’organisation des séances d’orientation et de vulgarisation initiées par les membres de l'association locale dans le strict respect des mesures préventives, a-t-il expliqué.

Des rencontres débats, a-t-il ajouté, ont été programmées également tout au long de cette période, pour donner la parole à des femmes atteintes de cancer du sein afin qu’elles puissent se confier et raconter comment vivent-elles avec la maladie, notamment durant la récente période de confinement, décidée dans le cadre des mesures prises en raison de la pandémie de la Covid-19.

Ces débats, a-t-il fait remarquer, ont constitué une sorte d’exutoire aux femmes atteintes de cancer du sein qui n’ont pas été prises en charge depuis l’émergence de la pandémie du Coronavirus.

Ces opérations de sensibilisation ont été organisées en étroite collaboration avec diverses instances, à l’instar de l’entreprise d'exploitation et de maintenance des Tramways (Setram), l’Agence du Bassin Hydrographique Constantinois Seybousse-Mellegue, l’université Salah Boubnider (Constantine 3), ainsi que deux (2) structures hôtelières au chef-lieu de wilaya, a-t-on indiqué.

Une sortie récréative en faveur de pas moins de 200 femmes, hommes et enfants atteints de cette maladie a été également organisée à la forêt d’El Baâraouia relevant de la commune d’El Khroub (Sud de Constantine).

Il est à noter qu’une trentaine de journées de sensibilisation autour de la prévention du cancer du sein a été organisée par l'association Waha depuis le début du mois d’octobre en cours.