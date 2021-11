Plus de 900 employés et enseignants de l'université des sciences et de la technologie "Mohamed Boudiaf" d'Oran (USTO-MB) ont été vaccinés contre la Covid-19 depuis le lancement de l'opération en Juillet dernier, soit plus de 40% des effectifs, a-t-on a appris lundi de cet établissement de l'enseignement supérieur.

"Nous estimons ce taux de vaccination de 40 % des employés et enseignants très appréciable dans la mesure où l'opération est toujours en cours, a précisé à l'APS, le chargé de communication et porte-parole de cette université, Mâamar Boudia.

"La sensibilisation reste toujours de mise, nous parlons toujours de vaccination avec notre personnel et nos enseignants.

Nous invitons ceux qui ne se sont pas encore vaccinés de le faire.

Notre objectif est de vacciner un plus grand nombre , a-t-il noté. "Toutefois, un taux très faible voire minime a été enregistré dans les rangs des étudiants, pour des raisons que nous ignorons malgré les campagnes de sensibilisation que nous avons effectué dans toutes les facultés.

Il faudrait les sensibiliser encore plus , ajoute le même responsable.

Des opérations de vaccina tion seront organisées au profit des étudiants internes dans les différentes résidences universitaires de la wilaya d'Oran, a fait savoir Mâamar Boudia, qui a souhaité voir une plus grande mobilisation de tous pour lutter contre cette pandémie.

Les services sanitaires de la wilaya d'Oran ont ouvert des points de vaccination dans les trois universités, et les grandes écoles pour accélérer le processus de vaccination dans le but d'endiguer la pandémie, rappelle-t-on.