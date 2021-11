Un projet de réhabilitation et de création d’espaces verts au CHU-Dr Benbadis de Constantine a été lancé, à l’initiative de l’association Ahbab Sakhr Cirta (ASC), a-t-on appris mardi auprès de l’association. Baptisé "l’hôpital vert", le projet a été lancé dans le cadre des festivités marquant le 67e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération, a indiqué à l’APS, la présidente de l’association Ahbab Sakhr Cirta (ASC), Mme Samia Belmekki Kermiche.

Proposé il y a deux ans, le lancement du projet a été retardé en raison de la propagation de la Covid-19, a tenu à souligner Mme Belmekki Kermiche.

Le projet "l’hôpital vert" a démarré depuis le service de pédiatrie qui a été, à ce titre, doté de diverses plantes en attendant l’approbation du plan d’aménagement de l’espace vert de ce service, a-t-elle indiqué.

"Un plan d’aménagement de l’espace vert du service de pédiatrie suggérant entre autres la création des coins de détente pour les enfants hospitalisés et le personnel soignant a été soumis pour approbation", a détaillé Mme Belmekki Kermiche relevant l’impact des espaces verts bien entretenus dans l’amélioration de l'état d'esprit des patients et leur bien-être global, ainsi que celui du personnel soignant, voire même des visiteurs.

Elle a ajouté que l’association œuvre à faire impliquer d'autres partenaires en mesure de contribuer efficacement à la réussite de ce projet notamment les entreprises publiques et privées versées dans le domaine de l’environnement et l’entretien des espaces verts et celles du mobiliers urbains. Mme Belmekki Kermiche a fait savoir que l’association Ahbab Sakhr Cirta ambitionne d’apporter de "la verdure et de l’énergie positive" aux 52 services que compte le CHU-Dr Benbadis avec le concours de plusieurs partenaires.