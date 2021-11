Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a mis l'accent, mardi à Alger, sur l'impératif de doter les établissements de santé des compétences humaines nécessaires, tout en veillant à assurer une formation de qualité, basée sur des méthodes scientifiques modernes.

Le ministre s'exprimait lors de la cérémonie de sortie de la 9ème promotion des administrateurs principaux des services de la santé 2019-2021 à l'Ecole nationale de management et de l'administration de la Santé (ENMAS) de Bordj El Bahri, une promotion baptisée du nom du feu Moudjahid "Colonel Mohamed Salah Yahiaoui", à l'occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération.

"La question de la modernisation de la gestion publique sanitaire et le développement des établissements sanitaires, demeure au cœur des différentes politiques lancées par le secteur", a affirmé M. Benbouzid.

Le règlement de cette question, poursuit le ministre, requiert la prise de mesures en lien avec la gestion des établissements sanitaires, dont "l'intérêt devant être accordé à l'encadrement et au soutie n des établissements de santé avec les compétences humaines nécessaires, leur bonne formation, le développement de leur compétences à travers une formation basée sur des méthodes modernes au diapason des besoins et des problèmes dont pâtit le système en matière d'administration et de la gestion". Le ministre a dit placer de "grands espoirs" dans la formation dispensée par l'ENMAS de Bordj El Bahri, un centre auquel le secteur accorde toute l'attention nécessaire.

Evoquant la situation épidémiologique dans le pays, il a rappelé que l'Algérie avait déployé tous les moyens pour permettre à tous les citoyens de se faire vacciner. "En se faisant vacciner, le citoyen se protège et protège la société", a-t-il dit, assurant que les portes des centres de vaccination étaient ouvertes pour vacciner les retardataires.

A noter que la famille du Moudjahid Mohamed Salah Yahiaoui a été honorée à l'occasion de cette cérémonie de sortie de promotion à laquelle ont pris part des membres du gouvernement.

Des diplômes ont été remis aux premiers lauréats de cette 9ème promotion de l'ENMAS.