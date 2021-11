Le Premier ministre australien Scott Morrison, très critiqué pour la faiblesse des

engagements climatiques de son pays, premier exportateur mondial de charbon, a défendu lundi la technologie comme principal moyen de lutter contre la crise climatique. "Le défi de combattre le changement climatique sera relevé de la même façon" que celui du Covid-19, a déclaré M. Morrison lors du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement à la conférence climat cruciale COP26 de Glasgow. "Il sera relevé principalement par ceux qui ne sont pas dans cette pièce," a-t-il lancé comme en défi aux tenants de la diplomatie du climat, qui critiquent la faiblesse des engagement australiens. "Ce seront nos scientifiques, nos ingénieurs, nos industriels et nos financiers qui chemineront sur le chemin menant à la neutralité carbone. Et c'est à nous, comme dirigeants (politiques) de les soutenir". "La technologie fournira les réponses pour une économie décarbonée (...) et d'une manière qui ne privera pas nos concitoyens, surtout dans les pays en développement, de leurs moyens de subsistance ou de la chance d'améliorer leurs conditions de vie". Le Premier ministre australien n'est pas seul à afficher cette confiance dans la technologie pour résoudre la crise climatique, mais de nombreux défenseurs de l'environnement arguent qu'elle ne doit pas empêcher de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Sur ce thème, M. Morrison a vivement défendu les engagements de son pays, dont la nouvelle "contribution nationale" sur les réductions d'émissions a été critiquée, assurant que l'Australie avait déjà fait "bien plus que nos engagements (aux termes de l'accord) de Paris".