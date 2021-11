Des pirates ont tenté, pour la deuxième fois en deux semaines, de prendre d'assaut un tanker iranien dans le golfe d'Aden, a annoncé mardi l'agence Isna, citant une source militaire.

Le pétrolier se dirigeait lundi vers le détroit stratégique de Bab-el Mandeb lorsque six pirates à bord de quatre embarcations ont tenté de s'en emparer mais ont été contraints de fuir après des tirs de semonce de la marine iranienne, a indiqué la source militaire.

Le 16 octobre, des pirates avaient déjà lancé une attaque contre un convoi de deux pétroliers iraniens dans le golfe d'Aden.

La marine iranienne escortant les tankers leur avait tiré dessus, les faisant fuir.

Le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au Golfe d'Aden, est emprunté par de nombreux pétroliers qui se rendent en Europe via le canal de Suez, plus au nord.

Les forces navales iraniennes patrouillent depuis 2008 dans la région afin de protéger porte-conteneurs et pétroliers iraniens ou affrétés par d'autres pays.

Les attaques sont généralement l'oeuvre de pirates somaliens. Selon l'agence de sécurité maritime britannique (UKMTO), leur fré quence a baissé ces dernières années, ceci grâce aux efforts de sécurisation déployés dans les eaux internationales.