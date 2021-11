Le bilan du gratte-ciel en construction qui s'est effondré lundi à Lagos, la capitale économique du Nigeria, est passé à au moins quatre morts et plusieurs blessés, le bilan risque de s'alourdir encore tant que des dizaines d'ouvriers sont toujours coincés sous les décombres.

Cet immeuble de 21 étages situé sur l'une des avenues les plus chics de Lagos, dans le quartier d'Ikoyi, s'est effondré un peu avant 15H00, alors que des dizaines d'ouvriers se trouvaient sur le chantier.

"Il y a quatre morts jusque-là et quatre personnes sorties vivantes", a déclaré à l'AFP Ibrahim Farinloyer, de l'Agence nationale de gestion des urgences (Nema), qui précise que l'opération est toujours en cours. Autour de la montagne de gravats de plus de dix mètres de hauteur, des ouvriers, la peau recouverte de poussière erraient effarés, le regard hagard.