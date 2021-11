Une opération de distribution de décisions d’attribution de 1.136 logements et aides à la construction rurale a été organisée lundi à Jijel dans le cadre de la célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale (1er novembre 1954).

La cérémonie de remise des décisions s’est déroulée à la salle des conférences de la cité administrative en présence du chef de l’exécutif local, Abdelkader Kelkal, et les autorités civiles et militaires ainsi que la famille révolutionnaire et a vu la remise d’un échantillon des décisions d’attribution d’un quota de 866 logements publics locatifs (LPL) à la commune de Jijel et 40 décisions d’attribution de logements promotionnels aidés (LPA) à la commune d’El Kenar Nechfi, en plus de 230 décisions d’attribution d’aide à la construction rurale au profit de bénéficiaires de plusieurs communes de la wilaya.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le chef de l’exécutif local a indiqué que "les efforts de l’Etat se poursuivront pour permettre à toutes les catégories de la société de bénéficier de logement", annonçant la di stribution de logements dans les jours à venir notamment de la formule Location-vente de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement AADL.

Les festivités de célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale ont été également marquées par la ré-inhumation des restes de sept Chouhada au cimetière des Chouhada de la commune d’Ouled Yahia Khadrouche, en plus de l’inauguration et la dénomination de plusieurs infrastructures et équipements publics dans les communes de la wilaya et la mise en service du réseau du gaz naturel au profit de 250 LPL dans la localité d’Ouled Salah dans la commune de Taher.