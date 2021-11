Les entreprises qui consomment le plus d'électricité en France bénéficieront d'une compensation supplémentaire de 150 millions d'euros sur la taxe carbone pour pallier la hausse des prix, a annoncé mardi la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.

"Nous allons déposer un amendement dans la journée pour permettre aux entreprises qui consomment le plus d'électricité (...) de pouvoir bénéficier d'une compensation supplémentaire qui leur permette de rester compétitives au plan européen", a déclaré la ministre français sur la chaine CNews, citant notamment les entreprises du secteur de l'aluminium.

"C'est 150 millions d'euros et ça représente un potentiel de 400, 450 entreprises, celles qui consomment le plus d'électricité", a-t-elle précisé, rappelant que la limitation à 4% de la prochaine hausse des prix de l'électricité concernerait aussi les entreprises grâce à une baisse de taxe.

Cette compensation se fera sur la taxe carbone payée par les entreprises.

Cette dernière est basée sur le prix du carbone de l'année précédente.

Comme celui-ci a "augmenté f ortement, on tient compte de cette augmentation", a ajouté la ministre français, précisant que si la hausse se poursuivait, il y aurait une évolution pour accompagner les entreprises.