Les cours du pétrole étaient proches de l'équilibre mardi, le marché peinant à trouver une direction franche avant la réunion des membres de l'Organisation des pays

exportateurs de pétrole et leurs alliés via l'accord Opep+ prévue jeudi prochain.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier gagnait 0,07% par rapport à la clôture de la veille, à 84,77 dollars.

A New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de décembre était quasi stable, avançant de 0,01% à 84,06 dollars. Les investisseurs attendent pour se positionner la réunion ministérielle des producteurs de l'Opep+ qui se tiendra par visioconférence jeudi, avec pour objectif de décider de leur niveau de production au cours du mois de décembre.

Le marché table pour le moment sur un maintien de la politique actuelle, à savoir une augmentation mesurée de 400.000 barils quotidiens pour le dernier mois de l'année. A ce rythme-là, l'alliance qui laisse toujours plus de 4 millions de barils sous terre chaque jour reviendra à son niveau d'avant pandémie dans près d'un an. Une échéance que beaucoup de ses clients, qui poussent à une ouverture plus franche des vannes pour soulager leur facture, jugent trop lointaine.

Le fait que "la Russie, l'Arabie saoudite et d'autres grands producteurs ne pompent pas davantage de pétrole (...) n'est pas juste", a par exemple déploré dimanche soir le président américain Joe Biden, en marge du sommet du G20 à Rome.