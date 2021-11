Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), réuni dimanche et lundi, a fixé les dates des assemblées générales électives (AGE) de la Ligue de football professionnel (LFP), de la Ligue nationale amateur (LNFA), et de la Ligue inter-régions (LIRF), a indiqué l'instance fédérale mardi sur son site officiel.

"Le BF a examiné et adopté les amendements apportés aux statuts des trois ligues : la LFP, la LNFA, ainsi que la LIRF. Dans le même cheminement, le Bureau fédéral a fixé les dates des différentes assemblées générales extraordinaires (AGEX), des assemblées générales ordinaires (AGO) ainsi que des assemblées générales électives (AGE)", a indiqué la FAF dans un communiqué.

Le début du processus du renouvellement de ces instances, débutera le lundi 20 décembre avec le déroulement l'AGE de la LIRF, suivie un jour plus tard par celle de la LNFA, alors que les élections de la LFP auront lieu le mercredi 22 décembre.

Par ailleurs, "s'agissant de la mise en conformité avec le décret exécutif relatif au non cumul dont des membres du BF sont concernés, il a été résolu de la convocation des assemblées générales extraordinaires (AGEx) pour l'adoption des bilans pour le samedi 20 novembre et des AGE pour le samedi 23 décembre 2021. Il s'agit des ligues régionales de football (LRF) d'Annaba et de Saïda ainsi que des ligues de wilaya de football (LWF) d'Alger et de Chlef", précise la FAF. Enfin, l'instance fédérale a fixé au dimanche 21 novembre le déroulement de l'AGEx de la FAF avec à l'ordre du jour "le changement du système de compétition". Tandis qu'une seconde AGEx sera organisée du 27 au 30 décembre pour la mise en conformité des statuts de la FAF avec les exigences de la Fédération internationale (Fifa).