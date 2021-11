Une dizaine de personnes ont été tuées et quatre autre enlevées, lundi, par des individus armés non identifiés dans la commune de Markoye, localité située dans le Nord du Burkina, à 16 km de la frontière du Niger, rapporte l'Agence d’information burkinabè (AIB). "Très tôt dans la matinée du lundi, les populations de Dambam, village situé à une dizaine de km de Markoye ont été la cible d’une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés", précise la même source. L'agence indique que ces populations, avec des moyens de déplacements divers, soit à pied, soit en tricycle, ou encore en charrettes avec traction animale, se rendaient au marché hebdomadaire de Markoye qui se tient chaque lundi pour y vendre leurs animaux et acheter de quoi pour satisfaire les besoins de leurs familles. Une dizaine de ces personnes ont été assassinées par des individus armés non identifiés dans la commune qui ont également enlevé quatre personnes et emporté des animaux, souligne-t-on, rappelant que la commune de Markoye a subi à plusieurs reprises des attaques des groupes armés. Par ailleurs, l’AIB rapporte que l e corps sans vie d’un ress rtissant de Korizéna, localité située à 25 km de la commune urbaine de Gorom-Gorom a été retrouvé lundi. Le défunt, qui était professeur de mathématiques en formation, avait quitté à moto Dori, chef-lieu de la province du Séno et de la région du Sahel, le 30 octobre dans la matinée. Le Burkina Faso connait depuis 2015 des attaques meurtrières perpétrées par des groupes terroristes affiliés à l'Etat islamique (EI) et à Al-Qaïda, visant civils et militaires. Les violences dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest ont fait environ 2.000 morts et contraint 1,4 million de personnes à fuir leur foyer.