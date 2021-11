Pas moins de 2.873 logements de différentes formules ont été distribués lundi à Constantine à leurs bénéficiaires à l’occasion de la célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale (1er novembre 1954). Il s’agit ainsi de 1.317 logements publics locatifs (LPL), 774 logements sociaux participatifs (LSP) réalisés par l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), 682 logements promotionnels aidés (LPA) et 100 unités du Fonds national de péréquation des oeuvres sociales (FNPOS), a-t-on précisé.

L’opération de distribution de ce quota important de logements a été appréciée par les bénéficiaires qui ont salué, à cette occasion, les efforts déployés par l’Etat pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Selon les responsables locaux du secteur de l’habitat, les logements distribués sont dotés de toutes les commodités nécessaires pour un cadre de vie agréable (établissements scolaires, espaces commerciaux et structures de santé et de sécurité, notamment). La célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libér ation nationale a été également marquée par la remise de décisions d’attribution de locaux commerciaux au profit de bénéficiaires dans le cadre des différents dispositifs d’aide à l’emploi. Des attestations d’affectation au profit de jeunes bénéficiaires du dispositif de pré-emploi ont été également remises au cours de cette cérémonie organisée à la maison de la culture Malek Haddad au chef-lieu de wilaya.