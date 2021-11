Le premier colloque national sur "Les nouveaux mécanismes d'édification démocratique des institutions constitutionnelles" sera ouvert mercredi prochain à l’université Abbas Laghrour de Khenchela, a indiqué lundi la vice-présidente de l'université chargée des relations extérieures, de la coopération, de l'animation, de la communication et des activités scientifiques, Linda Chenafi.

Ce colloque, tenu par visioconférence, est organisé par la Faculté de droit et de sciences politiques de l'université Abbas Laghrour, en coopération avec le laboratoire des recherches juridiques, politiques et légistes et l'équipe de recherche formative de l'université (systèmes électoraux dans les pays du Maghreb - réformes et défis), a précisé à l’APS, Mme Chenafi. Elle a ajouté que cette rencontre aborde de nombreux points dont l'efficacité des mécanismes constitutionnels créés, leur efficience et leur adéquation dans l’instauration d’une éthique de la vie politique, à même d'assurer l'intégrité des opérations électorales, de protéger la voix des citoyens et de contribuer à édifier des institutions constitutionnelles légitimes. Ce colloque mettra en avant également de nombreux thèmes dont la comparaison entre les dispositions et les règles régissant les processus électoraux, en plus de débattre des garanties permettant de réduire les réticences électorales et assurer la participation et la représentation de toutes les composantes de la société à la vie politique, selon la même responsable. Des universitaires, docteurs, et enseignants-chercheurs représentant 18 universités du pays participeront à cette rencontre en plus d'autres enseignants étrangers de deux universités tunisiennes contribueront à enrichir le débat sur plusieurs thèmes, a ajouté Mme Chenafi. La vice-présidente de l'université Abbas Laghrour, chargée des relations extérieures, de la coopération, de l'animation, de la communication et des activités scientifiques a également détaillé que près de 40 conférences seront présentées par des professeurs et étudiants chercheurs en droit public et sciences politiques.