Le coup d’envoi des 13èmes journées nationales du théâtre de la Mekerra a été donné, lundi soir, au théâtre régional de Sidi Bel Abbes. L’association "El Bayane" des activités artistiques de Sidi Bel-Abbes, initiatrice de cet événement, a indiqué que cette édition qui entre dans le cadre des festivités du 67e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de Novembre, en hommage au comédien feu Moussa Lakrout, a vu dans sa première soirée la présentation de la pièce "Damir youhaki Damir" ( conscience qui interpelle une conscience), interprétée par l’association théâtrale de jeunes et d'enfants de Sidi lahcène (Sidi Bel-Abbes).

Au programme de cette manifestation culturelle figurent diverses représentations théâtrales avec la participation de plusieurs coopératives des wilayas de Sidi Bel-Abbes, Oran, Boumerdes, Tizi Ouzou et Blida, a souligné la même source, expliquant que cette édition sera une occasion "pour relancer l’activité théâtrale dans la capitale de la Mekerra, laquelle a connu un arrêt en raison de la pandémie du Coronavirus". Le public sera au rendez-vous avec la présentation des pièces "El Kheich wal kheyacha" de l’association culturelle "Kitar El Fen" de la troupe "Malaikat el khachaba" d’Oran, "El Mouatakal" (la prison), de la coopérative "Ennahda El Miliania" du théâtre de Bordj Menaïl (Boumerdes) "El Biir" (le puits) de l’association "Woujdouh el masrah wal founoun dramia" de Blida, "fi Aala El Djabal" (sur les cimes) de l’association culturelle "Ithrane" de Tizi Ouzou et "Fi hit" du théâtre régional de Sidi Bel-Abbes. A signaler que les festivités de cette manifestation, organisée en collaboration avec la direction de la jeunesse et sports et le théâtre régional de Sidi Bel-Abbes, se poursuivent jusqu’au 4 novembre en cours.