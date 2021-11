Les personnes d'âge moyen qui se sentent étourdies lorsqu'elles se lèvent soudainement seraient plus à risque de démence ou d'accident vasculaire cérébral.

La sensation de vertige qui apparaît lorsqu'on se lève brusquement est causée par une chute soudaine de la pression artérielle, connue sous le nom d'hypotension orthostatique (OH). Selon les chercheurs de l'American Academy of Neurology, cette hypotension ne doit pas être prise à la légère car elle est associée à un risque significativement plus élevé de développer une démence ou d'avoir un accident vasculaire cérébral.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont suivi pendant 25 ans près de 12 000 personnes (moyenne d'âge 54 ans) n'ayant aucun antécédent de maladie cardiovasculaire.

L'auteur de l'étude, Andreea Rawlings, a rappelé que l'hypotension orthostatique avait déjà été associée à des maladies cardiaques. Son équipe a donc voulu savoir si elle pouvait aussi être responsable des maladies cérébrales.

"La mesure de l'hypotension orthostatique à l'âge mûr peut être une nouvelle façon d'identifier les personnes qui doivent être surveillées de près pour déceler une démence ou un accident vasculaire cérébral", a-t-elle déclaré.

Sur le nombre total de 11 709 participants, 1068 (9,1 %) ont développé une démence et 842 (7,1 %) ont eu un AVC ischémique (quand le flux sanguin est bloqué dans une partie du cerveau). Les chercheurs ont constaté que les personnes qui souffraient d'hypotension orthostatique au début de l'étude avaient 54% de risques en plus de développer une démence que celles qui n'avaient pas d'hypotension orthostatique au début de l'étude

"Des études complémentaires seront nécessaires pour découvrir ce qui augmente le risque et mettre au point une stratégie de prévention" a appuyé le médecin.