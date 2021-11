La première édition du Championnat d'Afrique "vétérans" de judo se déroulera du 23 au 25 mai 2022 en Algérie, a-t-on appris lundi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAJ). "Le président de la Fédération, Yacine Sellini, se réjouit d'annoncer que l'Algérie sera hôte de la première édition du Championnat d'Afrique vétérans (messieurs et dames)", a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué, diffusé sur son site officiel. "Une attribution qui confirme la confiance de l'Union africaine (UAJ) en notre capacité à bien organiser des évènements de cette envergure, et qui sera également l'occasion pour l'Algérie de relancer la discipline sur le plan national" a poursuivi le premier responsable de l'instance. La FAJ a rappelé par ailleurs qu'outre ce Championnat d'Afrique des vétérans, l'Algérie organisera plusieurs autres grands évènements en 2022, à commencer par Tournoi continental "Open", prévu les 15-16 janvier, et qui sera suivi d'un stage international, entre le 17 et le 25 du même mois, avant de laisser place aux Championnats d'Afrique "seniors ", prévus du 26 au 29 mai à Oran. "L'Algérie sera également hôte du Championnat maghrébin des cadets (individuel et par équipes), prévus du 24 au 26 mars 2022 et qui sera ouvert aussi bien aux garçons qu'aux filles" a encore annoncé la FAJ