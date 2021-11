Les clubs de handball algériens, la JSE Skikda et de la JS Saoura se sont imposés dimanche en matchs de classement du Championnat arabe des clubs, devant respectivement les clubs émiratis d'Al-Ain (30-23) et Al-Jazira (34-24), en Tunisie. La JS Saoura termine ainsi à la 9e place, tandis que les Skikdis joueront lundi un dernier match de classement pour les 5e et 6e places. Les demi-finales de cette 36 édition du Championnat arabe des clubs de handball, prévues lundi, mettront aux prises Al-Wakra à l'ES Tunis et l'EM Mahdia à l'AS Hammamet. La finale du tournoi qui a regroupé 10 clubs répartis en deux poules, est programmée pour mardi à Hammamet.