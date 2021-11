Le nageur algérien Oussama Sahnoun a réalisé les minima B du 100 m NL qualificatif au Mondial d'Abou Dhabi en petit bassin (Décembre-2021), lors de sa participation à la 4e et dernière étape de la coupe du monde disputée du 28 au 30 octobre dans la ville russe de Kazan. Le nageur de l'équipe nationale algérienne a disputé, au rendez-vous de Kazan, trois courses: 100m et 200m nage libre et le 50 m papillon. Il a enregistré 48s 56 au 100 m NL soit les minima B pour participer aux Mondiaux en petit bassin (25m) prévus du 16 au 21 décembre prochain à Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis). "Sahnoun a réussi à décrocher les minimas pouvant lui permettre de participer aux mondiaux d'Abou Dhabi. Ce qui est positif c'est le retour progressif d'Oussama Sahnoun à son véritable niveau, puisqu'il avait signé précédemment 49 secondes, et est descendu aujourd'hui à 48 secondes. Nous espérons qu'il va poursuivre sa progression pour être au top au Mondial", a indiqué à l'APS le directeur des équipes nationales, Lamine Benabderrahmane. "Oussama a entamé ses entraînement s avec son nouveau club allemand, Frankfurt, juste après sa participation aux JO de Tokyo, avec l'espoir de retrouver la forme qui était la sienne lorsqu'il était au sein du club de Marseille", a ajouté Lamine Benabderrahmane. Sahnoune (29 ans) avait également pris part à la 2è étape de la coupe du monde organisée à Doha, où il avait terminé à la 6è place de la finale du 50 m en 22s 26c. Le natif de Constantine fait partie du groupe de nageurs de l'équipe nationale concernés par le Mondial d'Abou Dhabi, les Mondiaux-2022 en grand bassin prévus mai prochain au Japon, ainsi que les championnats arabes en grand bassin en mars prochain en Algérie et les Jeux méditerranéens d'Oran en juin prochain. Par ailleurs, l'Algérie a été sacrée championne arabe "seniors" de natation, en petit bassin (25 m), lors de l'édition-2021 organisée du 24 au 27 octobre à Abou Dhabi aux Emirats Arabes, avec un total de sept médailles décrochées par le duo Jaouad Syoud-Abdellah Ardjoune. Avant ce championnat arabe, l'équipe algérienne avait pris part aux Championnats d'Afrique, organisée à Accra (11-17 octobre), terminant à la troisième place, avec un total de 11 médailles, dont deux en or décrochées par Syoud.