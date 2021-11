Dans un message à l'occasion du 67ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, le Président Tebboune a affirmé qu'en "parachèvement du processus d'édification des institutions de l'Etat sur des bases solides, loin des soupçons et des insuffisances", l'Algérie sera le 27 novembre, "au rendez-vous avec les élections des Assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW), pour affirmer notre volonté forte et ferme de protéger la liberté du choix souverain des citoyens et citoyennes et de lutter contre toutes formes de domination de l'argent et d'influence visant à influer sur l'intégrité et la crédibilité du processus électoral".

"Parallèlement à ce processus vital d'adaptation du nouvel édifice institutionnel et des instances nationales aux dispositions de la Constitution et de création d'autres instances dictée par les mutations sociales, le Gouvernement se lancera avec un rythme soutenu dans la mise en œuvre de la stratégie de relance économique et de prise en charge des volets sociaux avec l'efficacité et l'efficience requises", a ajouté le chef de l'Etat.

"Nous aurons ainsi, grâce à la mobilisation des Algériennes et des Algériens et comptant avec les moyens disponibles, pu remettre à court terme le pays sur la voie empruntée par nos chouhada et moudjahidine par fidélité à leur legs et serment", a soutenu le Président Tebboune.

Le président de la République a enfin exprimé sa "pleine conviction" de voir "les espoirs placés par notre vaillant peuple dans le processus d'édification nationale que nous conduisons en toute sincérité et fermeté", traduits en réalité dans la vie des enfants de l'Algérie, héritiers des glorieux chouhada et braves moudjahidine.