Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche en Conseil des ministres, au gouvernement de préparer un projet de loi-cadre relatif à l'exercice de l'action syndicale dans différents secteurs, lequel régira les droits et obligations et défendra les intérêts des fonctionnaires et travailleurs, "loin des tractations partisanes et politiciennes".

Le Président Tebboune a instruit le gouvernement de s'intéresser davantage aux questions relatives aux préoccupations des citoyens à travers "la préparation d'un projet de loi-cadre relatif à l'exercice de l'action syndicale dans différents secteurs, lequel régira les droits et obligations et défendra les intérêts des fonctionnaires et travailleurs, loin des tractations partisanes et politiciennes", a indiqué un communiqué de la réunion du Conseil des ministres.

Il a également donné des instructions pour "résoudre les préoccupations des citoyens concernant les secteurs du commerce et de l'agriculture et lutter contre la flambée des prix, même si l'on doit recourir à l'importation, à titre urgent et exceptionnel, pour préserver le pouvoir d'achat et inonder le marché des produits objet de spéculation, particulièrement les produits de large consommation et les viandes blanches".

Le Président de la République a également ordonné de "charger une commission composée des ministres de l'Intérieur, de la Pêche et de l'Industrie à l'effet de satisfaire, dans l'immédiat, les demandes d'assiettes foncières soumises par des Sociétés de construction de bateaux de pêche, avec la présentation d'un bilan lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres".

Par ailleurs, il a instruit de "trouver des solutions radicales et immédiates, loin de la politique de bricolage, au problème d'obstruction des trémies, au début de chaque saison hivernale".