L'équipe algérienne de football des moins de 18 ans (U18), affrontera son homologue tunisienne, le mardi 9 novembre au stade d'Ariana (Tunisie) à 14h00, en match d'ouverture (Gr.A) du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) de la catégorie, selon le calendrier dévoilé par l'instance nord-africaine samedi soir sur sa page officielle Facebook. La sélection libyenne, l'autre pensionnaire du groupe A sera exempte. Les Algériens enchaîneront en défiant la Libye, le jeudi 11 novembre au stade d'Ariana (14h00). Le groupe B est composé du Maroc, de l'Egypte, et de la Mauritanie qui participe en tant qu'invite du tournoi.

Le premier de chaque groupe se qualifie pour la finale, prévue le lundi 15 novembre au stade du Kram (14h30).

Le programme du tournoi de l'UNAF (heures locales et algériennes) :

Première journée (9 novembre 2021) :

- Groupe A (stade d'Ariana) : Tunisie - Algérie 14h00

Libye : exempte

- Groupe B (stade du Kram) : Egypte - Mauritanie 14h00

Maroc : exempt

Deuxième journée (11 novembre 2021) :

-Groupe A (stade d'Ariana) : Algérie - Libye 14h00

Tunisie : exempte

- Groupe B (stade du Kram) : Maroc - Egypte 14h00

Mauritanie : exempte

Troisième journée (13 novembre 2021) :

- Groupe A (stade de d'Ariana) : Libye - Tunisie 14h00

Algérie : exempte

- Groupe B (stade du Kram) : Mauritanie - Maroc 14h00

Egypte : exempte

Matchs de classement (15 novembre 2021) : (Stade du Kram) : 3e du Groupe A vs 3e du Groupe B 11h00 (Stade d'Ariana) : 2e du Groupe A vs 2e du Groupe B 13h00

Finale :

(Stade du Kram) : 1er du groupe A vs 1er du Groupe B 14h30.