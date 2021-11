Le derby algérois entre le MC Alger et le CR Belouizdad, prévu mardi au stade olympique du 5-juillet (15h00), constituera l'affiche par excellence, de la mise à jour de la 1ère journée du championnat de Ligue 1 de football. Ce 102e duel en championnat entre les deux clubs algérois, intervient alors que le MCA et le Chabab, tenant du titre, ont démarré la saison du mauvais pied, en se faisant tenir en échec, respectivement, en déplacement face au NC Magra (0-0) et à domicile face au CS Constantine (1-1), lors de la 2e journée jouée vendredi.

Les deux clubs, dont le staff technique a subi un changement durant l'intersaison, vont certainement jeter toutes leurs forces pour essayer de remporter ce derby, ce qui devra permettre, à l'une ou l'autre formation, de prendre un ascendant psychologique en vue du reste du parcours. Côté statistiques, le CRB compte 11 victoires de plus que le "Doyen" (36 pour 25) en championnat, alors que le Mouloudia reste devant en Coupe d'Algérie et en Coupe de la Ligue. Le nouveau promu le HB Chelghoum-Laïd, battu le week-end dernier à la maison par le NA Husseïn-Dey (0-1), effe ctuera un déplacement périlleux du côté des hauts-plateaux pour croiser le fer avec l'ES Sétif.

L'Entente, l'un des deux représentants algériens en Ligue des champions et auteur d'un match nul à Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie (0-0), vendredi, tentera de remporter à domicile, son premier match de la saison, face à une équipe du HBCL, contrainte de puiser dans ses ressources pour essayer de revenir avec un bon résultat.

A l'instar de la formation de Chelghoum-Laïd, le RC Relizane sera certainement mis à rude épreuve à Béchar face à la JS Saoura, battue vendredi dernier sur la pelouse de l'US Biskra (2-1). Même si ses statistiques à domicile plaident largement en sa faveur, la JSS devra rester vigilante face au RCR, pour éviter un autre faux-pas, qui risque de mettre déjà l'entraîneur tunisien, Kaïs Yaâkoubi dans une mauvaise position.

L'Olympique Médéa, qui a entamé la saison avec une victoire à l'Ouest face à l'ASO Chlef (1-0), aura à cœur de confirmer ce succès, en recevant la JS Kabylie, accrochée par l'ESS. Les gars de Médéa, dirigés sur le banc par le Tunisien Lotfi Sellimi, auront fort à faire face à une équipe kabyle, capable de revenir avec le gain du match, elle qui sera dirigée sur la main courante par l'entraîneur-adjoint Karim Kaced, qui assure l'intérim depuis le départ du tec hnicien français Henri Stambouli.