Le gouvernement tchadien a condamné, dimanche soir, des actes barbares et des traitements inhumains infligés à des Tchadiens dans les zones aurifères de la région du Tibesti, dans le nord-est du pays.

Des scènes de violence montrant des hommes s'adonnant à des tortures atroces contre d'autres Tchadiens venus d'autres régions du pays à la recherche de l'or ont circulé sur les réseaux sociaux au cours des deux derniers jours.

"Des instructions ont été données pour identifier ces auteurs et les mettre à la disposition de la justice", a annoncé dimanche le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah. Le 8 octobre 2020, le gouvernement avait annoncé sa décision de fermer immédiatement tous les sites d'orpaillage illégal, de faire déguerpir tous les orpailleurs qui s'y trouvaient et de renvoyer dans leur pays d'origine des milliers d'étrangers qui s'adonnaient à l'orpaillage dans cette région désertique et frontalière avec la Libye.