La principale plateforme des partis de l’opposition centrafricaine, la COD-2020, a décidé de se retirer du dialogue national que le gouvernement compte organiser dans les prochaines semaines, indique la plateforme.

La coalition de l'opposition a critiqué, samedi, dans un communiqué les "intentions antidémocratiques", du pouvoir en place, "pendant que le peuple centrafricain recherche par tous les moyens et voies, notamment par l'organisation d'un dialogue, le retour de la paix et de la sécurité" en République centrafricaine (RCA).

La COD-2020 reproche notamment aux autorités de réactiver la procédure qu'elle juge "illégale" de levée de l’immunité des députés de l’opposition démocratique (Anicet Georges Dologuelé, Martin Ziguelé et Aurélien Simplice Zingas).

Par conséquent, la COD-2020 a décidé de son retrait du dialogue, ainsi que du retrait de ses représentants du comité d’organisation et des sous-comités du dialogue dit "républicain". Ce dialogue a été annoncé par le président Faustin-Archange Touadéra à l’issue de sa réélection.