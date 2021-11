La sous-secrétaire générale de l'ONU aux droits de l'Homme, Ilze Brands Kehris, est attendue lundi au Mali pour une visite de six jours, a annoncé dans un communiqué la mission onusienne dans le pays, MINUSMA.

Au cours de sa visite, elle rencontrera des hauts représentants du gouvernement, le chef de la Mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL) et des hauts représentants du G5 Sahel. En outre, elle s'entretiendra aussi avec des membres du corps diplomatique ainsi que des organisations nationales des droits de l'Homme, des dirigeants communautaires, des associations de jeunes ainsi que des autorités religieuses et traditionnelles. Pendant son séjour, Mme Kehris va également rencontrer l'équipe dirigeante de la MINUSMA et d'autres responsables des Nations Unies basés dans le pays.