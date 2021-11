Pas moins de 2.934 logements tous types confondus ont été distribués dimanche à Batna au profit de bénéficiaires de plusieurs communes de la wilaya dans le cadre des festivités de la célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la Révolution de Novembre, présidées par le chef de l’exécutif local Toufik Mezhoud.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de distribution organisée à la maison de la culture Mohamed Laid Al Khalifa, la directrice locale du logement (DL) Karima Benchaâbi a indiqué que ce quota de logements comprend 1.100 logements publics locatifs LPL, 1.579 unités de la formule location-vente et 160 logements promotionnels aidés (LPA) en plus de 88 logements promotionnels et 7 logements promotionnels publics (LPP). La cérémonie a été également marquée par l’attribution de 660 aides destinées à l'habitat rural et 566 contrats de concession de lots de terrain dans le cadre de lotissements sociaux des communes d'Aris, de Segana et de Fom Tob, selon la même source. Les bénéficiaires issus de plusieurs communes de la wilaya ont exprimé leur joie d’autant que l’initiative coïncide avec la célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954.

Le nombre des logements distribués à travers les communes de la wilaya atteindra avant la fin de l'année en cours, plus de 5.100 logements toutes formules confondues dont 3.830 logements publics locatifs (LPL).