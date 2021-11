Les clés d’un quota de 4.860 logements tous types confondus ont été remises dimanche à leurs bénéficiaires à travers plus de 35 communes de la wilaya de Sétif.

L’opération qui s’inscrit dans le cadre des festivités de la célébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale, s’est déroulée dans une ambiance festive à la maison de la culture Houari Boumediènne en présence des autorités de la wilaya, de la famille révolutionnaire et les familles des bénéficiaires.

Il s’agit ainsi de 50 logements publics locatifs (LPL) répartis sur les communes de Boutaleb et de Bir Hadada, 3.700 unités de type location-vente réalisées dans les communes Bir El Arch, El Mahdia, Ain Oulmène, Guedjal (Tinar) et El Eulma, en plus de 110 logements de type promotionnel aidé (LPA) dans les communes de Sétif, El Eulma et Ain Roua et 1.000 décisions d’attribution d’aides à l'habitat rural au profit des bénéficiaires relevant des communes de Salah Bey, Rasfa, Béni Fouda, Beida Bordj, Ain Azel, Oued El Baroud, Bougaâ, Guedjal et Babour.

Ce quota de logements qui répond aux normes de qualité, reflète l’engagement de l’Etat à améliorer les conditions de vie des citoyens et à prendre en charge les préoccupations exprimées en la matière, a souligné le chef de l’exécutif local Kamel Abla.

Au cours de la cérémonie de remise des clés, M.Abla a rappelé la distribution en 2020 de 5.600 logements de différentes formules, signalant que le nombre de logements devant être distribués au titre de l'année en cours devrait atteindre 17.200 unités. Selon lui "les efforts de l’Etat se poursuivent dans ce domaine, en dépit de la situation sanitaire exceptionnelle en sus des contraintes financières".

La wilaya de Sétif avait bénéficié durant les dernières années de 64.000 logements de différentes formules dont 40.000 logements totalement achevés, selon les données de la direction locale du logement.