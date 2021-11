Pas moins de 1.069 logements ont été attribués et 344 affectations d'aides à l'habitat rural ont été remises à leurs bénéficiaires dimanche à Mostaganem à l’occasion de la célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération nationale.

Les autorités locales, civiles et militaires, ont présidé, en présence de la famille révolutionnaire, une cérémonie de remise des clés de 400 logements publics locatifs dans les communes de Hassi Mammeche et Benabdelmalek Ramdane, ainsi que 669 logements location-vente au niveau de Mazagran (442 logements) et Hachem dans la commune de Sayada (227 logements).

A la même occasion, des décisions d’attribution d’aides financières pour le logement rural ont été remis à 344 bénéficiaires de différentes communes. Les autorités locales ont également inauguré plusieurs projets et structures qui sont venus renforcer les communes de Sour et de Bouguirat.

A ce propos, les habitants du village "Hedaïdia", dans la commune de Sour, ont bénéficié d’un nouveau réservoir d’eau pouvant alimenter plus de 2.000 habitants d’un coût de 76 millions DA et de travaux d’aménagement de tr ottoirs, de routes et de l’éclairage public d’un coût de 14 millions DA.

Les travaux ont atteint un taux de réalisation de 90%, selon les responsables du secteur. Le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia, a procédé à la mise en exploitation d'un projet de dotation de l’école "Chahid Charef Kellal" au village de "Boukanoune" en chauffages fonctionnant au gaz propane. Ce programme entre dans le cadre de l’amélioration des conditions de scolarité des élèves issus de 221 établissements scolaires de la wilaya de Mostaganem, à travers leur raccordement au gaz propane pour le chauffage et la préparation de repas chauds pour les élèves, notamment dans les zones d’ombre, pour un montant global de 98 millions DA.

D’autre part, les habitants du village "Karoucha", relevan de la même collectivité locale, ont bénéficié d’une station d’épuration des eaux usées.

Dans la commune de Bouguirat, le wali a inauguré le nouveau siège de l’Office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Mostaganem, parallèlement au lancement de l'opération de paiement électronique au profit des citoyens ayant bénéficié de logements sociaux.

M. Boulahia a procédé également à l’ouverture de la mosquée "Hicham Ibn El Walid" au village "Merdja".