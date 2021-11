Un quota de 2.116 logements de différentes formules a été distribué dimanche à Bordj Bouarréridj à l’occasion de lacélébration du 67ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale, présidée par le chef de l’exécutif local Mohamed Benmalek.

Dans une allocution au cours de la cérémonie de distribution, organisée au siège de la wilaya, le directeur local du logement (DL) Mohamed Madani a indiqué que ce quota comprend 1.103 logements publics locatifs (LPL) réalisés dans les communes de Khalil, de Bir Kassed Ali, de Sidi M’barek, de Bordj Ghedir et de Djaâfra, 312 logements de type location-vente (AADL), 256 logements promotionnels et 120 logements promotionnels aidés (LPA) en plus de 325 aides à l'habitat rural.

L’opération de distribution a touché toutes les communes de la wilaya (34 communes), a fait savoir M. Madani, précisant que tous les logements distribués sont raccordés aux différents réseaux (eau, gaz et électricité) en plus de l’aménagement extérieur.

Il a ajouté que le quota de logements distribués à Bordj Bouarréridj représente 2,5% du taux national distr ibué à l’occasion de la célébration du déclenchement de la Guerre de Libération nationale.

De son coté, le chef de l’exécutif local a rappelé la distribution depuis début 2021 de 9.191 logements de différentes formules à Bordj Bouarréridj.