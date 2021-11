Une cérémonie d’attribution de plus de 1.200 logements et aides à l’habitat rural a été organisée dimanche soir à Mascara, à l’occasion de la célébration du 67e anniversaire

du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954.

Présidée au palais des congrès de la wilaya par le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, en présence des autorités locales et de membres de la famille révolutionnaire, cette cérémonie a été marquée par la remise de 600 affectations d’aides à l’habitat rural à des bénéficiaires de plusieurs communes de la wilaya. Par la même occasion, des clés de 300 logements location/vente réalisés à Sig ont été remis à leurs bénéficiaires, de même que plus de 316 logements publics locatifs dans les communes de Tighennif, Sehailiya et Bouhanifia et 50 logements promotionnels.

Le wali a rappelé à cette occasion que les comités de dairas chargés de la distribution des logements publics locatifs ont entamé l’étude des dossiers dans les communes de Mascara, Ain Farès, Mamounia, Oued Taria et El Bordj afin d’élaborer des listes de bénéficiaires qui seront affichés prochainement.

Abdelkhalek Sayouda a également annoncé que 5.700 logements publics locatifs et de location/vente en cours de réalisation à Mascara seront prêts avant la fin de l’année en cours alors que le restant sera livré durant le premier semestre de 2022. Le directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI de la wilaya, Sabeur Mohammed a souligné, par ailleurs, que 2.370 LPL ont été attribués au niveau de la wilaya depuis le début de l’année en cours dont 1.521 à Mascara, faisant part de la préparation de la distribution de 1.200 logements .

Pour rappel, il a été procédé jeudi dernier dans le cadre du programme de célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre, à l’inauguration de plusieurs infrastructures relevant d es secteurs de l’éducation, de l'hydraulique, des travaux publics et de l’énergie dans les communes de Aouf, Beniane, Ghrous, Oued Taria, Guerdjoum, Makda, et Sidi Boussaid et à la pose de la première pierre d'autres projets.