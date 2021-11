La Bourse de Tokyo a ouvert lundi en nette hausse, les investisseurs étant visiblement soulagés par la victoire de la coalition au pouvoir lors des élections législatives dimanche au Japon, qui conforte le Premier ministre Fumio Kishida à son poste. Vers 00H40 GMT l'indice vedette Nikkei bondissait de 2,27% à 29.549,42 points et l'indice élargi Topix gagnait 1,62% à 2.033,62 points.

La coalition au pouvoir formée par le Parti libéral-démocrate (PLD, droite nationaliste) dirigé par M. Kishida et le parti allié Komeito (centre-droit) a obtenu dimanche une confortable majorité absolue de 293 sièges sur 465 à la Chambre basse du Parlement, selon les dernières estimations des médias nippons.

Ayant seulement perdu 12 sièges par rapport à la fin de la dernière législature, la coalition au pouvoir a fait mieux que ce que les estimations initiales des médias locaux et les analystes politiques laissaient croire.

A lui seul, le PLD a obtenu 261 sièges (contre 276 précédemment) ce qui lui donne une majorité absolue stable pour gouverner.

Des résultats officiels des élections sont attendus ultér ieurement.

M. Kishida a déclaré dimanche soir qu'il comptait désormais aller très vite sur le nouveau plan de relance massif qu'il a promis pour accélérer la reprise économique au Japon, en faisant voter un budget supplémentaire d'ici la fin de cette année.

Avec la majorité confortable dont M.

Kishida dispose, "le plan de relance budgétaire sera adopté aisément", selon Takahiro Sekido, stratégiste chez MUFG Bank cité par l'agence Bloomberg.

Autre signe de détente des investisseurs, sur le marché des changes le yen baissait par rapport au dollar, lequel valait 114,15 yens vers 00H40 GMT contre 113,95 yens vendredi à 21H00 GMT.