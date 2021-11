Le Président Directeur Général (Pdg) de Sonelgaz, Chaher Boulakhras, a insisté dimanche à Oum El Bouaghi sur l’importance de la formation dans les domaines de l’électricité et du gaz.

Les formations dans les travaux sous tension, les énergies renouvelables et la numérisation s’inscrivent dans la stratégie du groupe Sonelgaz, a affirmé le premier responsable du groupe lors de sa rencontre avec les représentants de la presse au centre de formation dans les métiers de l’électricité et du gaz à Ain M’lila (65 km à l’Ouest d’Oum El Bouaghi).

La stratégie du groupe repose sur le développement du capital humain et sa formation "pour parvenir à l’autonomie dans la gestion des infrastructures d’électricité et de gaz et à exporter les expériences acquises depuis plus de dizaines d’années dans le domaine de l’ingénierie et autres", a ajouté M. Boulakhras.

Le Pdg de Sonelgaz a souligné en outre que la filière formation du groupe est implantée dans 10 pays africains et a formé 1000 stagiaires de pays africains et cela, a-t-il affirmé, est une "source de fierté pour l’Algérie en tant que pays africain et pour le groupe Sonelgaz en tant que leader dans les domaines des deux énergies électrique et gazière sur les plans régional et continental".

Présidant la mise en service de réseaux d’alimentation en gaz et électricité de plusieurs mechtas, le Pdg de Sonelgaz a éprouvé sa satisfaction quant aux projets réalisés dans cette wilaya dans les domaines de l’électricité et du gaz.

Il a également salué les réalisations concrétisées en application des instructions des autorités supérieures du pays à leur tête le président de la République Abdelmadjid Tebboune concernant l’approvisionnement de toutes les régions du pays en électricité et gaz qui constituent le moteur du développement socio-économique.