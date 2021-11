Le directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi a affirmé, dimanche à Alger, que ses services étaient mobilisés pour contribuer de manière effective et directe à la concrétisation de la nouvelle orientation stratégique de l'économie.

Dans son allocution prononcée à l'occasion de la cérémonie de célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution, tenue au siège de la direction générale des douanes, M. Khaldi a indiqué que "le processus d'édification d'une Algérie nouvelle à laquelle nous aspirons tous est basé sur l'esprit et les valeurs novembristes.

Ces valeurs exigent que nous nous acquittons, dans le corps des douanes, de notre mission avec professionnalisme, responsabilité et fidélité au niveau de l'ensemble de nos services installés dans les quatre coins du territoire national". Pour atteindre cet objectif, poursuit M. Khaldi,"il importe de recourir aux nouvelles technologies pour contrer les différentes pratiques adoptées aujourd'hui et menaçant notre économie, dont la contrefaçon, la criminalité transfrontalière qui c onduisent au pillage des richesses du pays".

Dans ce contexte, le DG des douanes a affirmé "la mobilisation de ses services pour contribuer de manière effective et directe à la mise en œuvre de la nouvelle orientation stratégique de notre économie dans toutes ses dimensions, notamment la concrétisation des cadres ayant trait à la promotion de l'exportation, la relance des échanges commerciaux à travers une série de mécanismes visant la facilitation et l'allègement des procédures douanières dans ce sens".

La direction des douanes s'attèle à la promotion et l'exploitation des différentes facilitations encadrées par les systèmes douaniers et économiques dans le but d'augmenter la compétitivité des produits algériens dans les marchés étrangers, outre la mise en place des mécanismes de contrôle en coordination avec les différents services compétents, en tête desquels, l'Armée nationale populaire (ANP) pour la protection de l'économie nationale de toutes formes de contrefaçon et de contrebande, a-t-il encore dit.

De son côté, l'ancien ministre et président des anciens du ministère de l'Armement et des Liaisons générales (MALG), Dahou Ould Kablia a présenté une communication intitulée "Les relations avec les pays du voisinage lors de la guerre de libération", à travers laquelle il a rappelé les crim es commis pendant la colonisation à l'encontre du peuple algérien, démontrant comment l'Algérien était devenu un homme de second degré, dépourvu de ses droits, les moindres.

Il s'est remémoré, par ailleurs, la bravoure et la foi dont faisaient montre les jeunes de la glorieuse révolution, lesquels ont combattu par les plus humbles outils une des plus grandes forces, et étaient parvenus à exaucer leur rêve après sept et demi de lutte armée. Ont assisté à la commémoration du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, le Vice-président de l'APN, le président de l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement (AACI), le président de la Commission des finances au Conseil de la nation, le président de la Commission des finances et du budget à l'APN ainsi que le SG du ministère des Finances.