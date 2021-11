Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a instruit le gouvernement à l'effet de résoudre les préoccupations des citoyens et lutter contre la flambée des prix des produits de base, même si il est fait recours à l'importation, à titre urgent et exceptionnel, pour inonder le marché des produits objet de spéculation. Présidant une réunion du Conseil des ministres, le président Tebboune a instruit le gouvernement de s'intéresser davantage aux questions liées aux préoccupations des citoyens, à travers plusieurs mesures dont le règlement immédiat des préoccupations des citoyens concernant les secteurs du commerce et de l'agriculture et la lutte contre la flambée des prix, même si il est fait recours à l'importation, à titre urgent et exceptionnel, pour préserver le pouvoir d'achat et inonder le marché des produits objet de spéculation, particulièrement les produits de large consommation et les viandes blanches".