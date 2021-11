Les travaux de réalisation de 200 logements publics locatifs ont été lancés dimanche à El Bayadh, à l’occasion de la célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Guerre de libération.

Le wali, Farid Mohammedi a procédé, en compagnie des autorités locales civiles et militaires et des membres de la famille révolutionnaire, à la pose de la première pierre de ce projet au nouveau pôle urbain du chef-lieu de wilaya dont les délais de réalisation sont fixés à 16 mois.

Il a aussi posé la première pierre de réalisation d’un groupe scolaire d’une capacité de plus de 650 places pédagogiques au même pôle urbain, en plus de l’inauguration d’un bureau de poste baptisé du nom du "chahid Sahnoun Ahmed" au village "Petit Mécheria" (commune d’El, Bayadh) et d'une unité de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) au nouveau pôle urbain du-chef lieu de wilaya.

Le programme des festivités se poursuit avec la projection du film historique "Colonel Lotfi" à la salle des conférences à l’Institut national spécialisé en formation professionnelle "Bensaidi Abdelaati", une cérémonie de recueille ment à la place "1er novembre" au centre-ville comportant la levée des couleurs nationales, le dépôt de gerbes de fleurs et la lecture de la Fatiha à la mémoire des chouhadas.

Une réception est prévue, lundi, pour honorer la famille révolutionnaire ainsi qu'une cérémonie de recueillement au carré des chouhadas et une exposition à la maison de la culture "Mohammed Belkheir" en sus du coup d’envoi d'un semi-marathon (minimes).