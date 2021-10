Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a signé, samedi à l'ambassade de Corée du Sud en Algérie, au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le registre de condoléances suite au décès de l'ancien président sud-coréen Roh Tae-woo qui s'est éteint à l'âge de 88 ans.

"Je présente, en cette douloureuse circonstance, au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de l'Algérie, peuple et Gouvernement, et en mon nom, mes plus sincères sentiments de compassion et d'empathie à la République de Corée, pays ami, direction, gouvernement et peuple", a écrit M. Boughali sur le registre de condoléances.

Je ne puis, a-t-il encore indiqué, "que me résigner à la mémoire du défunt qui a voué sa vie au service du peuple coréen ami, eu le mérite d'instaurer la démocratie en Corée et de renforcer son décollage économique", indiquant que l'ancien président avait déployé des efforts pour tisser des liens d'amitié avec l'Algérie.

Rappelant que les deux pays avaient signé sous la présidence du défunt l'accord sur l'établissement des relations diplomatiques en janvier 1990, M. Boughali a écrit que "la disparition de cette brave personnalité est une perte pour la République de Corée, mais également pour tous ceux qui partagent les principes et idéaux pour lesquels a combattu le défunt". "Nous sommes déterminés à raffermir les liens bilatéraux, notamment dans le domaine parlementaire afin de réaliser davantage d'épanouissement et d'essor", a conclu le président de l'APN.