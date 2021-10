Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a chargé samedi l'ensemble des secteurs concernés d'engager les mesures nécessaires en vue de lever toutes les contraintes rencontrées par des projets d'investissements achevés et non exploités, et ce, pour permettre leur entrée en exploitation avant la fin de l'année en cours.

Selon un communiqué des services du Premier ministère, le gouvernement a entendu lors de sa réunion tenue au Palais du gouvernement sous la présidence du Premier ministre, une communication sur les mesures prises pour lever les contraintes entravant la mise en exploitation des projets d'investissements achevés.

Cette communication a porté sur les travaux menés par le Comité national chargé du suivi de la situation des projets d'investissement achevés, non entrée en exploitation, qui ont permis d'établir un recensement exhaustif des projets concernés par cette situation ainsi que l'identification des contraintes entravant leur mise en exploitation, a ajouté la même source.

A ce titre, M. Benabderrahmane "a chargé l'ensemble des secteurs concernés à l'effet d'engager, sans délais, les mesures nécessaires en vue de lever toutes les contraintes rencontrées, en permettant ainsi l'entrée en exploitation desdits projets et ce, avant la fin de l'année en cours", a souligné le communiqué.